POL-PDLD: Rhodt - Dreister Diebstahl mit anschließender Verwertungstat

Germersheim (ots) - Am Dienstagabend, den 10.06.2025, kam es auf dem Gelände des Pfingstmarktes zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen und einem 19-Jährigen, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Die beiden Männer verletzten sich hierbei gegenseitig. Der 29-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus ...

mehr