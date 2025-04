POL-EL: Papenburg - Telefonmast beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am 6. April gegen 07:00 Uhr wurde ein Brand an der Ostmühle Gildehaus am Mühlenberg in Bad Bentheim gemeldet. Durch das Feuer wurde eine Sitzgruppe aus Holz beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

