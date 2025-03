Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in geparkten Pkw +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Zwei Einbruchsversuche +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Alkoholisierte Rollerfahrerin ohne Führerschein beschädigt Pkw

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in geparkten Pkw,

Wiesbaden, Eupener Straße, Mittwoch, 26.03.2025, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 27.03.2025, 06:30 Uhr (je) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine geparkte Mercedes E-Klasse in der Eupener Straße in Wiesbaden. Unbekannte Täter öffneten auf nicht bekannte Art und Weise das Fahrzeug und entwendete Wertsachen. Die Einbrecher entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 - 345-0 entgegen. entgegen.

2. Einbruch in Arztpraxis,

Wiesbaden, Borsigstraße, Freitag, 28.03.2025, gegen 02:45 Uhr (je) Am Freitag in den frühen Morgenstunden kam es in der Borsigstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoß auf und stiegen durch das Fenster in die Praxisräume ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Es wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro gestohlen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Fenster wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345-0 entgegen.

3. Zwei Einbruchsversuche,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 26.03.2025, 19:00 bis Donnerstag, 27.03.2025, 06:00 Uhr (je) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wiesbaden in der Dotzheimer Straße in unmittelbarer Nähe zu zwei versuchten Einbrüchen. Die Einbrecher versuchten zum einen bei einem Kiosk die Tür aufzuhebeln. Zum anderen versuchten die unbekannten Täter die Tür zu einem Friseursalon aufzuhebeln. Bei beiden Türen hatten die Täter keinen Erfolg und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Wiesbaden, Anna-Birle-Straße, Donnerstag, 27.03.2025, 15:20 Uhr

(je) Am Donnerstagnachmittag kam es in Wiesbaden in einem Kreisverkehr der Anna-Birle-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Pedelec Fahrer. Den ersten Ermittlungen zufolge übersah ein 35-jähriger LKW-Fahrer im Kreisverkehr einen 58-jährigen Pedelec Fahrer. Der Pedelec-Fahrer wurde gestreift, stürzte, und geriet unter den LKW. Dabei wurde er einige Meter mitgeschleift. Der Zweiradfahrer verletzte sich schwer und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Pedelec und an dem LKW entstand nur geringer Sachschaden.

5. Alkoholisierte Rollerfahrerin ohne Führerschein beschädigt Pkw, Wiesbaden, Wachsackerstraße, Freitag, 28.03.2025, 01:53 Uhr

(je) In den frühen Morgenstunden des Freitags, 28.03.2025 wurde in der Wachsackerstraße eine 20-jährige Rollerfahrerin ohne Helm festgestellt. Zwei Polizeibeamte wollten die junge Frau daraufhin kontrollieren. Diese versuchte ihren Roller abzustellen und sich fußläufig der Kontrolle zu entziehen. Der Roller fiel allerdings um und beschädigte dabei einen geparkten weißen Dacia Logan. Die Rollerfahrerin konnte in unmittelbarer Nähe von einer zweiten Streife vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Zudem war die Rollerfahrerin zum Zeitpunkt der Tat nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

