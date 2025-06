Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieb festgenommen - Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu den sichergestellten Gegenständen machen?

Vorderweidenthal (ots)

Am Nachmittag des 10.06.25 kam es im Ortsgebiet von Vorderweidenthal zu mindestens zwei Ereignissen, bei denen durch einen 42-Jährigen versucht worden sein dürfte, an Diebesgut in Wohnhäusern zu gelangen. Der Verdächtige konnte festgenommen werden. Polizeiliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Beschuldigte nicht nur lokal tätig gewesen sein dürfte. Bei ihm konnten Gegenstände aufgefunden werden, die ebenfalls Diebstählen entstammen könnten, aber bislang noch nicht zuzuordnen sind. Geschädigte oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Gegenständen machen?

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell