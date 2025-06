Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Reumütig; 20-Jährige ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau erschien gestern (10.06.2025) in den späten Abendstunden mit einer Kontrollaufforderung auf der Wache, weil sie Anfang Juni im Bereich Bad Bergzabern bei einer Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorzeigen konnte. Reumütig gab sie an, dass sie keine Fahrerlaubnis vorzeigen kann, da sie bislang noch keine Fahrprüfung abgelegt hat. Jetzt muss sie sich in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell