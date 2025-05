Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - E-Scooter-Fahrer flüchtig

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwoch (14.05.2025) vergangener Woche soll es gegen 18:15 Uhr in der Straße Salzwiese durch einen bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer zu einer Unfallflucht gekommen sein. Die zuständigen Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Jugendlicher bzw. junger Mann auf einem E-Scooter gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi gefahren sein. Nach der Kollision soll er sich zunächst mit einem Pärchen unterhalten und anschließend den Pkw begutachtet haben. Danach sollen sich alle drei Personen entfernt haben. An dem Audi entstand Sachschaden an der Fahrertür und am Außenspiegel.

Der E-Scooter-Fahrer war nach vorliegenden Informationen mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem sich ein bunter Rückenaufdruck befand, und einer schwarzen Hose bekleidet. Bei seinem Gefährt handelte es sich wahrscheinlich um einen privaten Scooter.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

