POL-HI: 18-Jähriger erleidet schwere Beinverbrennungen - Polizei geht von Unfallgeschehen aus

Hildesheim (ots) - (zei)Am Dienstag den 20.05.2025 kam es in dem Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 15:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kleiweg, in 31028 Gronau (Leine). Demnach kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan. Am Nissan entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. Der Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ...

