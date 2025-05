Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heizöltank illegal in der Natur entsorgt

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bockenem / Bornum am Harz - In den vergangenen Tagen hat eine bislang unbekannte Person einen ungereinigten Heizöltank in der Nähe des Eulenbachs an der Kreisstraße 331 zwischen den Ortschaften Königsdahlum und Rhüden illegal in der Natur entsorgt.

Aus dem Tank trat eine geringe Menge Restöl aus und verunreinigte das umliegende Erdreich. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat Ermittlungen wegen unerlaubter Abfallentsorgung und Umweltverschmutzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell