Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt mit Roller durch Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Dienstagabend, 20.05.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Alfeld zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Roller.

Zur o.a. Zeit kamen den Beamten im Dohnser Weg drei Leicht-, bzw. Kleinkrafträder entgegen. Sie fuhren in Richtung Schlehbergring. Da die Beamten eine Verkehrskontrolle bei ihnen durchführen wollten, wendeten sie den Funkstreifenwagen und konnten sie in der Bahnhofsstraße einholen. Die Gruppe fuhr anschließend in die Straße Ziegelmasch und von da aus auf den REWE-Parkplatz. Zwei aus der Gruppe blieben auf dem Parkplatz stehen, während sich der Dritte (ein Rollerfahrer) mit großer Geschwindigkeit über den am Parkplatz angrenzenden Geh-/Radweg "Wambeeke" einer Kontrolle zu entziehen versuchte. Die Beamten konnten den Roller kurze Zeit später wieder aufnehmen, er ignorierte aber sämtliche Anhaltesignale und fuhr stattdessen mit ca. 50 km/h teils über Gehwege. Glücklicherweise kamen hierbei keine unbeteiligten Dritten zu Schaden. Mehrmals überholte der Funkstreifenwagen den Rollerfahrer und versuchte ihm den weiteren Fahrtweg zuzustellen. Der Rollerfahrer wendete aber immer wieder und flüchtete vor den Polizeibeamten nun wieder in die andere Richtung. Im Walter-Gropius-Ring, in Höhe des Parkplatzes der Sparkasse, endete die wilde Fahrt. Der Funkstreifenwagen stellte sich auf den Gehweg und der Rollerfahrer versuchte durch die schmale Lücke zwischen Funkstreifenwagen und Böschung hindurchzufahren. Hierbei stürzte der Rollerfahrer und flüchtete von nun an zu Fuß. Er konnte jedoch durch die nacheilenden Beamten eingeholt und letztlich festgenommen werden. Der 17-jährige Rollerfahrer aus Alfeld wurde entweder durch den Sturz oder bei der Festnahme leicht am Bein verletzt, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren, darunter illegales Kraftfahrzeugrennen (für ihn mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet), Fahren ohne Fahrerlaubnis (er besitzt lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung), Urkundenfälschung (falsches Versicherungskennzeichen angebracht, der Roller war gar nicht zugelassen), usw. eingeleitet. Die Verfolgungsfahrt dürfte auch Auswirkungen auf den Erhalt seines Führerscheins nach sich ziehen. Der 17-Jährige wurde später am Abend durch seine Erziehungsberechtigte von der Polizei abgeholt.

Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet oder unter Umständen sogar Aufnahmen gefertigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell