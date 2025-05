POL-HI: Zeugensuche nach Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrerin

Hildesheim (ots) - Am gestrigen Tag 19.05.2025 verwickelten Unbekannte eine ältere Dame in ein Gespräch, machten ihr Geschenke und stibitzen ihre Halskette. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat wie folgt: Die ältere Dame fuhr mit der Linie 1 und verließ gegen 09:00 Uhr den Bus an der Haltestelle HAWK Campus. Der Bus hingegen setzte seine Fahrt in Richtung Hohnsen fort. Daraufhin ging sie über die ...

