LPI-SLF: Volltrunken und ohne Führerschein

Saalfeld (ots) - Oettersdorf // Schleiz - Am 3. Mai 2025 gingen in der PI Saale-Orla zwei Mitteilungen zu Beschädigungen an zwei Pkw ein. Zunächst meldete ein Mann aus Oettersdorf, dass er feststellte, dass der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges vom Fahrzeug gewaltsam abgetrennt wurde. Als die Beamten in die Werner-Seelenbinder-Straße fuhren, stellten sie nicht nur ein, sondern zwei beschädigte Fahrzeuge fest. ...

mehr