Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugenaufruf

Saalfeld (ots)

Oettersdorf // Schleiz - Am 3. Mai 2025 gingen in der PI Saale-Orla zwei Mitteilungen zu Beschädigungen an zwei Pkw ein. Zunächst meldete ein Mann aus Oettersdorf, dass er feststellte, dass der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges vom Fahrzeug gewaltsam abgetrennt wurde. Als die Beamten in die Werner-Seelenbinder-Straße fuhren, stellten sie nicht nur ein, sondern zwei beschädigte Fahrzeuge fest. Neben dem Fahrzeug des Mitteilers, war auch ein weiteres Fahrzeug betroffen. Bei diesem wurde auch mit Gewalt auf den linken Außenspiegel eingewirkt qwodruch dieser beschädigt wurde. Im Rahmen der Aufnahme der Sachverhalte wurde bekannt, dass in der Nacht vom 2. zum 3. Mai eine Jugendgruppe durch Oettersdorf lief und als Verantwortliche für die Beschädigungen in Betracht kommt. (Bezugsvorgang: 0112303/2025) Kurze Zeit später meldete sich ein Anwohner der Gerbergasse in Schleiz und teilte mit, dass eine unbekannte Person ein Rad seines Pkw beschädigt. Anhand der Beschädigungen an dem Rad ist davon auszugehen, dass eine Person mittels Messer auf das Rad einstach. (Bezugsvorgang: 0112332/2025). Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen telefonisch an die PI Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-431-0 zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell