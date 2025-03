Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Senior von falschen Handwerkern betrogen

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil König-Ludwig waren am Freitag Betrüger unterwegs. Zwei Männer klingelten bei einem Senior an der Spichernstraße und gaben vor, in seine Wohnung zu müssen, da eine Rohrleitung kaputt sei. Die Männer gingen daraufhin - mit dem Senior - ins Badezimmer und wechselten ein Siphon aus. Der zweite Mann schlich sich offenbar heraus, was der Senior aber nicht bemerkte. Nach einer Weile verließen die Männer die Wohnung und gaben die Anweisung, noch vier Stunden abzuwarten. Danach sei wieder alles in Ordnung. Als der Senior am späten Nachmittag wieder ins Bad ging, bemerkte er, dass seine Badewanne übergelaufen war - und der Boden bereits in weiten Teilen nass war. Außerdem musste er feststellen, dass Schränke im Schlafzimmer durchwühlt waren und eine Geldkassette (mit Uhren und Bargeld) fehlt. Die falschen Handwerker konnten nur grob beschrieben werden - einer trug eine graue, der andere eine gelbe (Warn-)Weste und sie waren "mittelgroß". Sie hatten gegen 14 Uhr bei ihm geklingelt. Die Polizei sucht Zeugen, die (nähere) Angaben zu den beiden Männern machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Weitere Infos zu Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

