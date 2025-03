Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend gegen 21:50Uhr kam es an der Kreuzung Herzlia-Allee Ecke Willy-Brandt-Allee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Pkw die Herzlia-Allee in südliche Richtung und stieß im Kreuzungsbereich gegen den Pkw eines 58-jährigen Marlers, der gerade von der Willy-Brandt-Allee kommend auf die Herzlia-Allee einbog. Der 58-Jährige und dessen 36-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der 27-Jährige Unfallgegner erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Für die Unfallaufnahme wurde ein VU-Team aus Dortmund eingebunden. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein Ampelmast im Kreuzungsbereich wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 bis 100.000 Euro.

