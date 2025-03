Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndungserledigung - Vermisste Jugendliche aus Haltern in Euskirchen angetroffen

Recklinghausen (ots)

Die seit Dienstag vermisste 14-Jährige aus Haltern am See konnte in Euskirchen von der Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Lichtbilder der Person im Zusammenhang mit der Fahndung bitten wir zu löschen.

