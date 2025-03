POL-RE: Castrop-Rauxel: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der Ringstraße

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am 21.03.2025 kam es gegen 17:15 Uhr in Castrop-Rauxel auf der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel befuhr die Ringstraße in nördliche Richtung. Er überholte zunächst den Pkw eines 21-jährigen Castrop-Rauxelers und geriet im Anschluss aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegen kommenden 44-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 44-jährige Recklinghäuser verletzte sich ebenfalls, konnte aber nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ringstraße zwischen der Amtsstraße und der Dortmunder Straße voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme unterstütze ein Team der Polizei Bochum.

