Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Senior von falschen Polizisten um Erspartes betrogen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (20.03.) haben sich unbekannte Betrüger am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben und einen Senior aus Klein-Erkenschwick um Schmuck und Geld betrogen.

Gegen 22 Uhr riefen die unbekannten Betrüger unter anonymer Nummer bei dem Senior an und teilten ihm mit, dass es laut Hinweisen zu einem Einbruch in seinem Haus an der Buchenstraße kommen soll. Der ältere Mann wurde aufgefordert, seinen Schmuck vor die Haustür zu legen. Des Weiteren verschafften sich die falschen Polizisten unter einem Vorwand Zugriff zum Computer des Mannes. Mithilfe dieser Masche konnten die Betrüger eine fünfstellige Geldsumme von dem Konto des Erkenschwickers abbuchen. Im Anschluss brach das Telefongespräch ab. Der Senior rief direkt im Anschluss seine Tochter an, welche ihn über die Betrugsmasche aufklärte. Beide informierten daraufhin die Polizei.

Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 00:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Buchenstraße beobachtet haben,die den Schmuck abgeholt haben könnten, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Bundesweit gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es den Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes/ Vermögen zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

