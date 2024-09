Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Radfahrer übersehen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger Mann die K 2 aus Morlautern kommend in Richtung Kaiserslautern und wollte an der Zufahrt zur Waschmühle abbiegen, welche er jedoch übersah. Er setzte seinen PKW zurück, übersah hierbei einen hinter ihm befindlichen 71-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer verletzte sich am Knie, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab.|wey

