Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schwerer Raub in Bäckerei - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Raub auf eine Bäckereifiliale in einem Einkaufscenter an der Wilhelmstraße am vergangenen Samstag, erbeutete ein unbekannter Mann Bargeld. Anschließend flüchtete er.

Kurz nach Ladenschluss betrat der Mann die in einem Einkaufscenter gelegene Filiale und forderte von einem anwesenden Mitarbeitenden mit vorgehaltenem Messer die Tageseinnahmen. Mit seiner Beute verließ er das Einkaufscenter über den Haupteingang.

Der Tatverdächtige wird auf 17 bis 18 Jahre und etwa 1,70 m Körpergröße geschätzt. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Kappe, die teilweise von einer Kapuze verdeckt war sowie ein dunkles, einfarbiges Bandana (dabei könnte es sich auch um eine Motorradmaske gehandelt haben).

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

