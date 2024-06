Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: gestohlenes E-Bike und Besitzerin wieder vereint

Bingen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 18.06.2024, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, den 19.06.2024, 14:00 Uhr, wird aus einem verschlossenen Schuppen in der Straße am Honigberg in Weiler bei Bingen ein hochwertiges E-Bike durch einen unbekannten Täter entwendet. Am Mittag des 19.06.2024 bemerkt die 51-jährige Geschädigte den Diebstahl ihres E-Bikes aus einem verschlossenen Schuppen. Das E-Bike war hier mit einer zusätzlichen Sicherung versehen. Ein unbekannter Täter verschafft sich Zugang und entwendet dieses. Noch am selbigen Tag kann das E-Bike ohne weitere Beschädigung aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen kann das E-Bike der 51-Jährigen zugeordnet werden. Der beschriebene Fall ist einer von mehreren E-Bike-Diebstählen aus vergangener Woche in den Ortslagen Weiler bei Bingen und Waldalgesheim. Bei Hinweisen zu dem oder den derzeit noch unbekannten Tätern bittet die Polizeiinspektion Bingen um Mitteilung unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

