Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bedrohungen und Beleidigungen gegen Polizeibeamte und umstehende Personen

Saalfeld (ots)

Bad Lobenstein - Am Freitag, den 2. Mai 2025, wurde die Polizei in Schleiz über einen Randalierer in Bad Lobenstein informiert. Dieser beschmierte eine Hauswand in einem Mehrfamilienhaus und randalierte in seiner Wohnung. Als die Beamten die Gewahrsamnahme anküdigten, trat der Täter gegen einen Streifenwagen. Daraufhin wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und zur Abwendung von Gefahren gefesselt. In der Folge kam es zu mehreren Beleidigungs- und Bedrohungshandlungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten und der Mittarbeiter des Landratsamtes. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes des Täters, der auch mit dem vorherigen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln in Zusammenhang zu bringen ist, wurde er durch das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises stationär untergebracht.

