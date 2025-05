Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Rudolstadt Am Anger zu einer Auseinandersetzung, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein 73-Jähriger saß mit einem weiteren Zeugen auf einer Parkbank im dortigen Bereich. Kurz vor 11.30 Uhr kam es dann zu einem Streitgespräch zwischen dem 73-Jährigen sowie eine bisher unbekannten Mann- mutmaßlich aufgrund des Abspielens lauer Musik durch den Unbekannten. Nach verbalen Attacken schubsten die Männer sich und als der Senior in sein nahegelegenes Haus flüchten wollte lief der nunmehr Beschuldigte hinterher. Mit einem Taschenmesser soll er den Geschädigten dann durch einen Türspalt bedroht haben- verletzt wurde glücklicherweise niemand. Anschließend flüchtete der Täter, indem er mit einem Linienbus in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 180 cm groß, normale Statur -scheinbares Alter etwa 20 Jahre -südländisches, äußeres Erscheinungsbild, dunkle Haare, sprach gebrochen deutsch -dunkel bekleidet -führte ein Taschenmesser mit sich.

Hinweise zur Identität des Verdächtigen bzw. zur Situation im Allgemeinen nimmt die KPI Saalfeld (Tel.: 03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0110914 entgegen.

