Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestürzte Radfahrer

Föritztal (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrradfahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Mupperg und Oerlsdorf, als dieser ohne äußere Einwirkung nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fiel. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Neben der Versorgung seiner Verletzungen in einem Krankenhaus, wurde mit ihm noch eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereits gegen 12.00 Uhr kam es in Föritztal zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 67-Jährige kam in der Ackerstraße zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

