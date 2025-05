Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Dittersdorf (Saale-Orla) (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Motorrades die Landstraße aus Schleiz kommend in Richtung Neustadt an der Orla. Dabei näherte er sich dem Kreisverkehr Dittersdorf und konnte seine Geschwindigkeit nicht mehr angemessen reduzieren. Durch das folglich starke Abbremsen gelang es dem Fahrer nicht die Einfahrt in den Kreisverkehr zu nehmen, er überfuhr die Verkehrsinsel, hob in der weiteren Folge ab und kam auf dem Kreisverkehr wieder auf. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

