Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Hund aus Brandwohnung gerettet

Dortmund (ots)

Am frühen Montagnachmittag griff ein Balkonbrand auf zwei Wohnungen über. Dabei wurde ein Hund von der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet.

Die Rettungskräfte wurden gegen 13:35 Uhr in die Straße Heiliger Weg alarmiert, wo es auf einem Balkon brennen sollte. Bei der Ankunft der ersten Feuerwehreinheiten trat bereits Rauch aus den geöffneten Fenstern im zweiten und dritten Obergeschoss. Die Erkundung der Gebäuderückseite ergab, dass es im zweiten Obergeschoss zu einem Feuer auf dem Balkon gekommen war, welches sich schon in die dazugehörige Wohnung sowie den darüberliegenden Balkon ausgebreitet hatte. Unmittelbar wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz über den Treppenraum in das Brandgeschoss geschickt, da nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Aus der Brandwohnung konnte letztendlich ein Hund gerettet werden. Dieser wurde ins Freie gebracht und zunächst von der Polizei und einem Nachbarn betreut. Zur Abklärung einer Rauchgasvergiftung wurde der Hund dann der eingetroffenen Bewohnerin übergeben, welche sofort einen Tierarzt aufsuchte. Das Feuer konnte von den eingesetzten Trupps schnell gelöscht werden, während parallel die anderen Wohnungen kontrolliert wurden. Glücklicherweise wurden keine Personen in den Wohnungen gefunden. Durch die Hitze des Feuers waren die Fensterscheiben der Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss teilweise geborsten und es war Rauch eingedrungen. Mit einem Hochleistungslüfter wurden daher die beiden Wohnungen entraucht, sind aber aufgrund der Beaufschlagung mit Brandrauch vorerst unbewohnbar. Die Ursache des Brandes wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Während der Rettung des Hundes hatte sich ein Feuerwehrmann beim Herausführen des Tieres verletzt und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Eingesetzt waren rund 40 Kräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving), der Führungsdienst sowie Rettungsdienst und weitere Unterstützungskräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell