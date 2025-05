Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.30 Uhr, befuhr der 35-jährige Fahrradfahrer die Landstraße aus Richtung Bucha kommend in Richtung Campingplatz Alter. Hier kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

