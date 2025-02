Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen zwei Baucontainer in Jork auf und entwenden Vermessungstechnik, Volvo in Stade aufgebrochen, Unbekannte Metalldiebe in Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen zwei Baucontainer in Jork auf und entwenden Vermessungstechnik

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Jork im Struckweg auf einer dortigen Baustelle zwei Baucontainer aufgebrochen und daraus hochwertige Vermessungstechnik erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Volvo in Stade aufgebrochen

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Stade am Exerzierplatz einen dort geparkten Volvo X60 durch Zerstören der Beifahrerscheibe aufgebrochen und dann aus dem Kofferraum zwei Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber sowie einen Winkelschleifer entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

3. Unbekannte Metalldiebe in Stade

In Stade im Wilhelm-Leuschner-Weg im Gewerbegebiet Ottenbeck haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, den 05.02., 10:00 h und Montag, den 10.02., 09:00 h ein Betriebsgelände betreten und aus mehreren Gitterboxen ca. 190 Bohrpfahlspitzen entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 8.000 Euro beziffert. Zum Abtransport der Beute sind die Diebe vermutlich mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell