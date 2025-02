POL-STD: VW-Golf gerät auf der Autobahn in Brand - Fahrer verschwindet von der Brandstelle

Polizeiinspektion Stade

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 20:00 h ist auf der Autobahn A26 Richtungsfahrbahn Stade kurz vor der Ausfahrt Stade-Ost ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Nach Angaben von Zeugen hatte der PKW vermutlich einen Platten, der Fahrer war dann aber zunächst noch auf der Felge weitergefahren und so hatte sich das Auto evtl. dann entzündet. Der Fahrer konnte noch selbst offenbar unverletzt das brennende Fahrzeug verlassen.

Der Unbekannte hatte dann noch kurz mit einem Ersthelfer gesprochen, der an der Brandstelle angehalten hatte und war dann in unbekannte Richtung verschwunden. Ob er evtl. von einem anderen Autofahrer mitgenommen wurde, ist zur Zeit noch unklar.

Die alarmierte Feuerwehr Dollern und beide Züge der Feuerwehr der Hansestadt Stade rückte mit ca. 40 Feuerwehrleuten an der Einsatzstelle an und konnten den ursprünglichen schwarzen VW-Golf-Kombi mit HB-Kennzeichen dann schließlich vollständig ablöschen, der PKW brannte aber komplett aus und wurde so total zerstört. Der Gesamtschaden wird zunächst incl. der Instandsetzung der Fahrbahn auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn musste für die Zeit der Löscharbeiten voll und danach für die Aufräumarbeiten und Fahrbahnreinigung durch die Autobahnmeisterei einspurig gesperrt werden. Es kam zur Staubildung.

Der Fahrer des Golf konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 35 bis 40 Jahre alt - Kräftige Figur - Dunkle schwarze volle Haare, Vollbart - Trug eine schwarze hüftlange Winterjacke und eine dunkle Hose - Sprach mit südländischem Akzent

Zeugen, die den Fahrer beobachtet haben oder Angaben zu dessen Verbleib machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

