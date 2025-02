Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Buxtehuder Fahrradgeschäft ein, entwenden über 30 Pedelecs und richten hohen Schaden an, Zwei Autos in Helmste aufgebrochen,

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Buxtehuder Fahrradgeschäft ein, entwenden über 30 Pedelecs und richten hohen Schaden an

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht gegen 01:30 h in Buxtehude in der Hauptstraße nach dem Aufhebeln der Eingangstür in ein dortiges Fahrradgeschäft eingedrungen und haben über 30 Pedelecs sowie andere Gegenstände und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Möglicherweise wurden die Räder in der Ferdinandstraße bei den Parkplätzen des dortigen Friedhofs verladen. Der angerichtete Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehude Polizeikommissariat zu melden.

2. Zwei Autos in Helmste aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 18:45 h bis Sonntag, 20:15 h in Helmste im Kleeweg zwei dort abgestellte Autos aufgebrochen und daraus jeweils eine Geldbörse mit EC-Karten und Papieren entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

3. 32-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und kopfüber im Graben gelandet

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach 02:00 h im Alten Land in Steinkirchen in der Straße "Am Elbdeich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 32-jährige Fahrerin eines Kia Ceed war zu der Zeit auf der Landesstraße 130 aus Richtung Steinkirchen kommend in Richtung Hollern-Twielenfleth unterwegs und hatte in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Die Autofahrerin aus Hollern-Twielenfleth und ihr 33-jähriger Beifahrer konnten sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Kia-Fahrerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Noch an der Unfallstelle kam der Verdacht auf, dass die 32-Jährige unter Alkohol am Steuer unterwegs war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen Sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Ortswehr Steinkirchen leuchteten die Einsatzstelle auf und unterstützten den Rettungsdienst.

Die L 140 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mit Hilfe der Feuerwehr voll gesperrt werden, zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell