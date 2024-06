Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (05.06.2024), zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Maximilianstraße (auf Höhe Berwartsteinstraße) abgestellten Fiat Panda. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell