Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anhaltesignale missachtet und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Der Fahrer oder die Fahrerin eines rot/orange lackierten Kleinkraftrads reagierte am 05.06.2024, gegen 23:45 Uhr, nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, als diese eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Stattdessen fuhr die Person einfach weiter. Die Verfolgung wurde aufgenommen. Von der Sternstraße fuhr die Person schließlich in die Kleingartensiedlung am Bastenhorstweiher und konnte unerkannt entkommen. Sie lässt sich wie folgt beschreiben: schwarz gekleidet, schwarze Haare, etwa 1,75m groß, schlanke Figur. Am Roller war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, welches zur Fahndung ausgeschrieben ist. Können Sie Angaben zu der Person machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell