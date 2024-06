POL-PPRP: Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein 35-jähriger Autofahrer missachtete am Mittwochmorgen, 05.06.2024 gegen 10 Uhr, an der Kreuzung Carl-Bosch-Straße/Anilinstraße die Vorfahrt eines 57-jährigen Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Wie hoch der Sachschaden an seinem Fahrrad genau ist, steht bislang nicht fest. Der ...

