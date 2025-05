Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Oettersdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittag (29.-30.04.2025) drangen Unbekannte in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Schleizer Straße in Oettersdorf ein. Anschließend wurden mehrere, auf dem Gelände befindliche, Arbeitsmaschinen, angegriffen und festverbaute Bildschirme sowie GPS-Technik durch den/ die Unbekannten entwendet. Dadurch entstand Beuteschaden von über 15.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0110330 an die KPI Saalfeld (Tel. 03672-417 1464)

