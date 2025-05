LPI-SLF: Nachtrag/ Korrektur zur Pressemitteilung "Schlange in Sonneberg aufgefunden"

Oettersdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittag (29.-30.04.2025) drangen Unbekannte in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Schleizer Straße in Oettersdorf ein. Anschließend wurden mehrere, auf dem Gelände befindliche, Arbeitsmaschinen, angegriffen und festverbaute Bildschirme sowie GPS-Technik durch den/ die Unbekannten entwendet. Dadurch entstand Beuteschaden von über 15.000 Euro. Zeugen, die ...

