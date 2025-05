Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebe entwenden Halskette

Hildesheim (ots)

Am gestrigen Tag 19.05.2025 verwickelten Unbekannte eine ältere Dame in ein Gespräch, machten ihr Geschenke und stibitzen ihre Halskette.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat wie folgt: Die ältere Dame fuhr mit der Linie 1 und verließ gegen 09:00 Uhr den Bus an der Haltestelle HAWK Campus. Der Bus hingegen setzte seine Fahrt in Richtung Hohnsen fort. Daraufhin ging sie über die Straße, weil sie in Richtung Lamberti-Friedhof gehen wollte. Sie wurde dabei von Studenten begleitet. Nachdem sie auf der anderen Straßenseite angekommen war, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser saß in einem dunkelblauen SUV, der am Straßenrand hielt. Der Unbekannte fragte nach dem Weg, verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und schenkte ihr eine Kette. Außerdem stieg er aus dem Auto aus und legte ihr, obwohl sie ihm gesagt hatte, dass sie das nicht möchte, eine Halskette an. Danach verschwand er plötzlich mit dem SUV, indem noch ein weiterer Mann saß. Nur einige Schritte später merkte die Frau, dass ihre Halskette entwendet wurde und sie nur noch das "Geschenk" trug.

Beschreibung der Täter:

Fahrer des SUV:

ca. 170 cm groß

20-25 Jahre alt

schwarze Haare

schwarzes Poloshirt

Beifahrer/ Kettenübergeber:

ca. 35 Jahre alt

weiß-beige gestreiftes Polohemd

sehr kurze dunkle schwarze Haare

Die Studierenden, die mit der Seniorin über die Straße gegangen sind, könnten mögliche Zeugen der Tat sein.

Die Studierenden sowie Zeugen, die zu dem SUV und den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell