Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 27-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Beamten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem polizeilichen Einsatz leistete ein 27-jähriger Hildesheimer in der Nacht zu Dienstag (20.05.2025) mehrfach Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Ein Beamter wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 23:45 Uhr in der Bahnhofsallee zwischen dem 27-Jährigen und seinem 38-jährigen Begleiter zu einer Schlägerei mit einem 25-Jährigen gekommen sein. Dabei soll Letzterer auch mit einer Flasche attackiert worden sein. Einzelheiten hierzu sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Während die 27 und 38 Jahre alten Männer nach Eingang der Meldung von der Polizei noch in der Bahnhofallee angetroffen wurden, hatte sich der 25-Jährige bereits entfernt. Seine Identität konnte später ermittelt werden. Ernsthafte Verletzungen hat der Mann nach bisherigen Informationen nicht davongetragen.

Als die alkoholisierten Beschuldigten zwecks Blutprobenentnahmen zur Wache transportiert werden sollten, kam es durch den 27-Jährigen zu Widerstandshandlungen, im Rahmen derer der Mann u.a. nach einem Beamten trat und sich heftig gegen eine Fixierung wehrte.

Nachdem er unter Kontrolle war, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Wache. Gegen eine anschließende Blutentnahme leistete er erneut Widerstand und musste von mehreren Beamten festgehalten werden.

Als er sodann in eine Gewahrsamszelle gebracht wurde, wehrte er sich abermals kräftig. Dabei biss er einem Beamten in den Arm, was eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machte. Der Beamte war danach nicht mehr dienstfähig.

Den Rest der Nacht verbrachte der 27-Jährige in einer Zelle. Nachdem er am Dienstagmorgen entlassen worden ist, stellte er sich in der Bleckenstedter Straße auf einen E-Scooter und fuhr los. Die Fahrt wurde allerdings kurz darauf von der Polizei beendet. Im Anschluss wurde dem Mann auf der Wache erneut eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell