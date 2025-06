Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen von Vandalismus gesucht

Annweiler (ots)

Unbekannte Täter haben in den letzten beiden Nächten die Kellerzugänge eines Kaufhauses mit eigener Auffahrtsrampe in der Landauer Straße erheblich beschädigt. Bereits am 30.05 und am 06.06. kam es zu Sachbeschädigungen in diesem Bereich. Insgesamt kam es zu Schäden von etwa 1000EUR. Die Polizeiwache Annweiler bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Un-gewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben zu Personen machen, die sich außerhalb der Öffnungszeiten auf dem höhergelegenen Gelände des Kaufhauses aufhalten? Hinweise bitte an Telefonnummer 06346 964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell