POL-PDLD: Rheinzabern - Auffahrunfall mit Personenschaden

Annweiler (ots) - Unbekannte Täter haben in den letzten beiden Nächten die Kellerzugänge eines Kaufhauses mit eigener Auffahrtsrampe in der Landauer Straße erheblich beschädigt. Bereits am 30.05 und am 06.06. kam es zu Sachbeschädigungen in diesem Bereich. Insgesamt kam es zu Schäden von etwa 1000EUR. Die Polizeiwache Annweiler bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Un-gewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben ...

mehr