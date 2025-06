Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 11.06.2025, gegen 22 Uhr, kam es am Landauer Busbahnhof in der Maximilianstraße zu einer Bedrohungssituation zum Nachteil eines Busfahrers der QNV. Ein 18-jähriger Fahrgast versuchte mit dem Bus in Richtung Rheinzabern zu fahren und konnte hierbei kein gültiges Ticket vorweisen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung und der 18-jährige zeigte sich wiederholt aggressiv, versuchte den Busfahrer zu bespucken und hantierte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Tatverdächtige entfernt, konnte aber im erweiterten Bahnhofsfeld angetroffen werden. Unbeteiligte Zeugen trugen zuvor durch ihr Eingreifen zur Deeskalation bei. Der Gegenstand stellte sich als eine Softair-Pistole heraus und konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

