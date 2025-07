Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti am Liszt-Haus

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitages wurde am Liszt-Haus in der Marienstraße ein Graffiti festgestellt. Die Fassade des Hauses wurde in einer Größe von 1 x 4 Metern mit einem Schriftzug beschmiert. Die Kosten zur Beseitigung betragen schätzungsweise 500 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell