Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Weimar (ots)

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter zu einem geparkten Pkw Mercedes in der Karl-Borchert-Straße. Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus der Mittelkonsole die Geldbörse des 36- jährigen Fahrzeugnutzers. Im Portemonnaie befand sich zwar kaum Bargeld, allerdings mehrere EC- bzw. Kreditkarten. Mit diesen wurden noch in der Nacht Abbuchungen in dreistelliger Höhe vorgenommen. Vermutlich handelte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell