Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter und uneinsichtiger Verkehrssünder landet im Gewahrsam

Hamm-Uentrop (ots)

Eine ganze Reihe von Straftaten hat ein 27-jähriger Mann aus Beckum am Sonntagabend, 30. März, begangen.

Gegen 22.50 Uhr befuhr der gebürtige Ahlener mit seinem VW den Ammerweg in östlicher Richtung und wollte nach links in die Ostwennemarstraße abbiegen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Trotz erheblicher Beschädigungen am Fahrzeug flüchtete der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Im Rahmen der intensiven Fahndung konnten die Beamten den Beckumer nach Zeugenhinweisen noch fahrend auf der Lippestraße antreffen und anhalten. Bei der Kontrolle zeigte er starke alkoholtypische Ausfallerscheinungen.

Wer nun dachte, der Beckumer würde Reue zeigen, sah sich getäuscht. Während der Kontrolle und auf der Fahrt zur Wache lachte er durchweg und war sich keiner Schuld bewusst.

Spätestens auf der Wache verging ihm jedoch das Lachen. Die Beamten stellten seinen Führerschein und sein Fahrzeug sicher. Da sich der Beckumer weiterhin unkooperativ zeigte, wurden ihm unter Zwang zwei Blutproben entnommen. Während der Blutentnahme beleidigte er noch zusätzlich einen Beamten.

Trotz aller bereits getroffenen Maßnahmen zeigte sich der 27-Jährige weiterhin uneinsichtig und drohte damit, in seinem Zustand erneut ein Fahrzeug zu führen. Um dem gebürtigen Ahlener ausreichend Zeit zu geben, über sein Fehlverhalten nachzudenken, wurde er anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein Strafverfahren eingeleitet. (rv)

