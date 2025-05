Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen und einem VW Golf

Hildesheim (ots)

Delligsen (uzu) - Am 09.05.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es in Delligsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen und einem VW Golf. Der Funkstreifenwagen der Polizeistation Stadtoldendorf (Polizeikommissariat Holzminden) befuhr einsatzbedingt die Hilsstraße in Delligsen mit Sonder- und Wegerechten in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich fuhr die Fahrzeugführerin des VW Golfs mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Fahrzeuginsassen wurden, teilweise schwer verletzt, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeikommissariat Alfeld aufgenommen. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Delligsen war ebenfalls zur Unterstützung am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

