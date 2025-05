Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger nach versuchten Autodiebstählen in U-Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (06.05.2025) kam es in den Ortschaften Bettmar und Einum zu zwei versuchten Autodiebstählen. Bei einer anschließenden Fahndung wurden zunächst sechs Männer vorläufig festgenommen. Am Mittwochnachmittag (07.05.2025) ordnete das Amtsgericht gegen einen von ihnen Untersuchungshaft an.

Den Ermittlungen zufolge kam es am Dienstag gegen 02:10 Uhr in der Straße Mühlenfeld in Bettmar zu einem versuchten Diebstahl eines Landrovers. Etwa 15 Minuten später versuchten Autodiebe in der Löwentorstraße in Einum einen Porsche Panamera zu öffnen. Beide Versuche wurden von den Geschädigten bemerkt und der Polizei gemeldet. In der Folge wurden konkrete Erkenntnisse zu einem flüchtigen Mercedes sowie eine detaillierte Beschreibung eines Täters erlangt.

Im Zuge sofortiger Fahndungen wurden gegen 03:00 Uhr im Industriegebiet in der Albert-Einstein-Straße zwei Fahrzeuge mit insgesamt sechs männlichen Insassen im Alter zwischen 20 und 41 Jahren festgestellt, gestoppt und kontrolliert. Bei einem der Autos handelte es sich um den besagten Mercedes.

Die Insassen wurden zunächst vorläufig festgenommen und zur Dienststelle in die Schützenwiese gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen einen 40-Jährigen, an beiden Tatorten zugegen und an den beiden Taten mitgewirkt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen ihn erließ.

Für die weiteren Beschuldigten konnte ein dringender Tatverdacht nicht begründet werden, so dass sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, wurde in der Straße Wiesengrund in Machtsum zwischen Montagabend, 22:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:30 Uhr, ein Audi Q5 entwendet. Auch insofern dauern die Ermittlungen an und ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu allen aufgeführten Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell