POL-LWL: Auto überschlägt sich - Insassen leicht verletzt

Pampow (ots) - Nachdem ein alkoholisierter Mann in der Nacht zu Donnerstag seine Freundin in Pampow körperlich angegriffen haben soll und in deren Wohnung randalierte, nahm die Polizei den 35-jährigen Mann in Gewahrsam. Zuvor soll der Tatverdächtige seine 22-jährige Lebensgefährtin geschubst und beleidigt haben, die daraufhin mit ihrer 1-jährigen Tochter aus ihrer Wohnung zu Nachbarn floh. Den alarmierten Polizisten ...

