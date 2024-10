Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Teterow und Gnoien

Güstrow/ Teterow (ots)

Am gestrigen Vormittag erhielt das Polizeirevier Teterow Kenntnis über einen möglichen Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Teterower Schillerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Die Tatzeit wird von Montagabend 18:00 Uhr auf Dienstagmorgen 05:30 Uhr eingegrenzt. Angaben zum Stehlgut liegen gegenwärtig nicht vor. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf 100EUR geschätzt. Im Rahmen der Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Ein weiterer Wohnungseinbruchsdiebstahl soll sich von Montag 12:00 Uhr bis Dienstagmorgen 09:00 Uhr in der Friedenstraße in Gnoien zugetragen haben. Auch in diesem Fall verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Fernseher. Anwohner hatten gegen 02:00 Uhr nachts einen Knall im Hausflur wahrgenommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 580EUR geschätzt.

In beiden Fällen übernimmt die Kriminalpolizei Teterow die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

