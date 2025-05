POL-HI: Mobilitätstage an der Werner-von-Siemens-Schule

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / BETTRUM (lud) In der Nacht vom 07.05.2025 auf den 08.05.2025 sind unbekannte Täter in eine Scheune in der Straße Am Mühlenberg in 31185 Söhlde, OT Bettrum, eingedrungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu der Scheune verschafft und aus dem Inneren Elektrowerkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. ...

