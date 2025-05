POL-HI: Diebstahl auf einer Baustelle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN (lud) In dem Tatzeitraum vom 07.05.2025, 19:00 Uhr, bis zum 08.05.2025, 09:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei, welche sich in der Straße Zur Sandkuhle in 31174 Schellerten befindet, einzudringen. Allerdings hielt die tatbetroffene Eingangstür dem gewaltsamen Einbruchsversuch stand. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür beläuft sich auf ca. 100 Euro. ...

