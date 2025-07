Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Respektvoll in der City - für ein faires Miteinander

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei mit Heilbronner Bürgern im Gespräch

Unter dem Motto "Respektvoll in der City - für ein faires Miteinander" suchte die Polizei am Freitag in der Heilbronner Innenstadt das Gespräch mit Bürgern und Passanten. Ziel war es, das Sicherheitsgefühl nicht nur durch gezielte Kontrollen, sondern auch durch Bürgergespräche, im Hinblick auf ein angemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit, zu stärken. Am Nachmittag führten Beamte des Referats Prävention in der Fleiner Straße rund 50 Unterhaltungen mit interessierten Personen. Am Abend übernahmen diese Aufgabe Streifen des Polizeireviers Heilbronn, der Bereitschaftspolizei, vom Haus des Jugendrechts sowie Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes und kamen in den Abendstunden mit knapp 40 weiteren Personen und Gruppen ins Gespräch. Aber auch Kontrollen blieben an dem belebten Sommerabend nicht aus. Insgesamt wurden 105 Personen und neun Fahrzeuge einer Überprüfung unterzogen. Bei Kontrollen auf dem Friedensplatz trafen die Polizisten auf eine per Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Person. Eine weitere Person, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln einen E-Scooter fuhr und zudem noch Drogen und mutmaßliches Dealergeld bei sich hatte, wurde ebenfalls festgestellt und zur Anzeige gebracht. Auf der Insel am Hagenbucher See stellten Beamte mehrere Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, fest und beschlagnahmten zudem eine kleine Menge Drogen und rezeptpflichtige Arzneimittel. Außerdem wurde am Flügelnussbaum eine als vermisst gemeldete Minderjährige angetroffen. Insgesamt wurden fünf Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz sowie fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Das Fazit der Polizei im Hinblick auf den Aktionstag ist sehr positiv. Die Präsenz der Einsatzkräfte wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen und es entwickelten sich zahlreiche Gespräche darüber, was ein positives und respektvolles Miteinander in der Innenstadt bedeutet. Das Auftreten der Beamten stieß in der Bevölkerung auf großes Wohlwollen.

