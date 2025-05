Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Schiffdorf - Zwei Tatverdächtige durch Anwohner überrascht - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Sonntagabend (25.05.2025) kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kuhlvordel in Schiffdorf. Zwei bislang unbekannte Personen, einmal männlich einmal weiblich, wurden hierbei von den Anwohnern überrascht, als diese nach Hause kamen. Die Personen flüchteten zu einem wartenden PKW (dunkler Landrover, französisches Kennzeichen) und konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Aus dem Wohnhaus wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem flüchtenden PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

